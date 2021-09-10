Tahinin Hakkari Çukurca'dan sofralara uzanan yolculuğu

Engebeli arazi ve yüksek dağlarla çevrili olan, ılıman iklimi nedeniyle incir, nar, pirinç ve Trabzon hurması gibi ürünlerin yetiştiği Çukurca ilçesinde, yağ bitkilerinden susam da çiftçiler için önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

Kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle 3 yıl önce hayata geçirilen 'Zap Vadisi Projesi' kapsamında alım garantisi verilmesiyle susamın ekim alanı arttı.



Çiftçilerin vazgeçilmez ürünü olan ve ilkbaharda ekildikten sonra 4 ayda olgunlaşabilen susamın geleneksel yöntemlerle hasadına başlandı.



Sabahın erken saatlerinde tarlaya giden çiftçilerin oraklarla biçtiği susam, kümeler halinde kurumaya bırakılıyor. Ardından yaklaşık 20 gün güneşte bekletildikten sonra sopalarla vurulan susam, bitkisinden ayıklanıyor.

Susam taneleri, elenip savrulmasıyla yabancı maddelerden temizleniyor ve bir gece suda bekletilerek nemlenmesi sağlanabiliyor. Daha sonra tuzlu suya konularak kabuklarından ayrılıyor.



Birkaç defa yıkandıktan sonra odun ateşiyle yakılan taş fırınlarda kavrulan susam, tekrar elenip ardından suyla çalışan tarihi taş değirmenlerde öğütülüp tahine dönüştürülüyor.



Bölgedeki çiftçilerin yoğun emeği sonucu hiçbir makine kullanılmadan üretilen, doğallığı ve lezzetiyle ilgi gören tahin, paketlenerek satışa hazır hale getiriliyor.



"TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA GÖNDERİYORUZ"



Gündeş köyü sakinlerinden Behçet Demir, ilkbaharda ektikleri susamı yardımlaşıp ürettiklerini anlattı.



Hasat döneminde de susamı el birliğiyle biçtiklerini söyleyen Demir, "Bu sene havalar çok sıcaktı. Hemen hemen herkesin tarlası var. Geçen seneye göre azdı. Biçtikten sonra kurutuyoruz, temizliyoruz. Ondan sonra değirmene götürüyoruz. Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. İran, Irak ve başka ülkelere de satıyoruz" diye konuştu.



"HİÇBİR AŞAMADA MAKİNE KULLANILMIYOR"



Mesut Yaşar ise bu ürünün büyük emekler sonucu geleneksel yöntemlerle elde edildiğini dile getirerek, "Çukurca tahininin güzel olmasının sebebi, tamamen doğal, organik olması ve hiçbir katkı maddesinin bulunmaması. Hiçbir aşamada makine kullanılmıyor. Tadı da harika. Tahinimize, 2-3 yıldır Kaymakamlığın verdiği desteklerle ve büyük şehirlerdeki sempozyumlarda yaptığımız tanıtımlarla yurt içi ve yurt dışından siparişler alıyoruz" dedi.