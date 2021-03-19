Taksim Trio nedir? (Taksim Trio üyeleri kimlerdir?)

Taksim Trio, 2007 yılında üç isim tarafından oluşturulan bir müzik grubudur. Klarnet, kanun ve bağlama ile şarkılarını icra eden Taksim Trio grubu 2007 senesinden bu zamana kadar toplamda üç albüm çıkarttı.



Taksim Trio, "Taksim Trio" adlı albümlerini 1 Ekim 2007 tarihinde çıkarttı. Daha sonrasında müzik çalışmalarına ara veren Taksim Trio, 2012 yılında yeniden başladı. 11 Nisan 2013 tarihinde "Taksim Trio 2" isimli albümlerini çıkarttılar.

Son olarak 23 Eylül 2016 tarihinde "Ahi" adlı albümleri ile müzik severlerle buluştular.

TAKSİM TRİO ÜYELERİ KİMLERDİR?

Taksim Trio, Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek tarafından oluşturuldu.

Grup üyelerinden Hüsnü Şenlendirici - Klarnet, Aytaç Doğan - Kanun, İsmail Tunçbilek - Bağlama çalmaktadır.



TAKSİM TRİO VE FERAT ÜNGÜR’DEN MUHTEŞEM DÜET

