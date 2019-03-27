Tamirane, UNIQ İstanbul ve Akasya’da, lezzet, müzik, dans ve konsept etkinlikleriyle, İstanbul’un 2 yakasında da etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Tamirane Akasya’da, 27 Mart Çarşamba günü sosyal sorumluluk projesi olarak yola çıkan “Tam Yanımda” etkinliğiyle, gazeteci ve konuğu bir araya gelecek.



PROJENİN GELİRİYLE ANADOLU'YA ENSTRÜMAN GÖNDERİLİYOR



“Tam Yanımda” projesinin tüm geliriyle, Anadolu’daki bazı Konservatuar Üniversitelerine ihtiyaç olan enstrümanlar gönderiliyor.



Tamirane Akasya’da Savaş Özbey ve Barış Akpolat'ın ilk konukları müzik dünyasından. 27 Mart Çarşamba, 19.30’da Yeşim Salkım, Savaş Özbey’in sorularını yanıtlıyor; 21.00’da ise Aylim Aslım, Barış Akpolat’la sohbet ediyor.

