Tamer Karadağlı: Haluk Bilginer'in ödülünün ekmeğini ben yiyeceğim herhalde

Çocuklar Duymasın dizisinde 17 yıl birlikte rol alan Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı, önceki akşam Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Meltem karakterine hayat veren Altuğ, eşi Haluk'u canlandıran Karağlı ile gecede çekildiği fotoğrafları "Paylaşmaya doyamıyorum" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.



Tamer Karadağlı ise gecede Haluk Bilginer'in puhutv'de yayınlanan Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu rolüyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanmasına değindi.

Posta'nın haberine göre 52 yaşındaki oyuncu "Haluk Bilginer, Emmy Ödülü aldı, günlerdir ben tebrikleri kabul ediyorum. Tebrik mesajı yazıp altına benim resmimi koyuyorlar. Bu işin ekmeğini herhalde ben yiyeceğim" dedi.