Tamer Karadağlı kimdir,kaç yaşında ve nereli?

Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın’a ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı’nın hareketleri ödül gecesinin en çok konuşulan konularından biri oldu.



Törenin ardından sosyal medyada eleştiri konusu olan Tamer Karadağlı’nın hayatı ise merak edilmeye başlandı.



TAMER KARADAĞLI KİMDİR?



Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967 Ankara doğumlu Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır.



HAYATI



Tamer Karadağlı, İlkokula başlamadan ailesi ile birlikte ABD'ye yerleşti.



Lise yıllarında onun için bir tutku olduğunu belirttiği seslendirme sanatına başladı.



TED Ankara Kolejinden sonra Çankaya Lisesinden mezun olan oyuncu, daha sonra Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümünü kazandı. Karadağlı, Shakespeare'in "Kuru Gürültü" adlı oyununu hem Türkçe hem İngilizce oynadı.



Ferhunde Hanımlar dizisiyle ün kazananmış olan Karadağlı, birçok ünlü oyuncunun seslendirmesini de yaptı. Karadağlı, kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evlendi ve 2007 yılında boşandı. Çiftin, bu evlilikten Zeyno isminde bir kızları bulunmaktadır.



ROL ALDIĞI DİZİLER



1993 - Ferhunde Hanımlar (Selçuk)



1999 - Babam Olur Musun? (Erol)



1999 - Demir Leblebi



2000 - Şaşı Felek Çıkmazı (Timur)



2000 - Sarı Evin Esrarı



2000 - Artık Sevmeyeceğim (Kemal)



2001 - Nasıl Evde Kaldım (Haldun)



2002 - En Son Babalar Duyar Görücü (Konuk Oyuncu)



2002-2004 / 2010-2012 /



2013-2014 / 2017-2019 - Çocuklar Duymasın (Abidin Haluk Çetinoğlu)



2002 - Reyting Hamdi (Okul Müdürü)



2004-2005 - Çocuklar Ne Olacak (Haluk)



2004-2006 - Yağmur Zamanı (Fırat Çağlar)



2006 - Hayatım Sana Feda (Levent Başaran)



2006 - Arka Sokaklar (Sivil Polis) (Konuk Oyuncu)



2007 - Doktorlar



2007 - Fedai (Emin Bora)



2008 - Karamel (Çaycı)



2008 - Kiralık Oda



2008 - Son Ağa (Salim Ağa Bağcıoğlu)



2008 - Kırmızı Işık (Sunucu)



2009 - Avrupa Yakası (Sivil Polis) (Konuk Oyuncu)



2009 - Ah Kalbim (Kamuran)



2009 - Altın Kızlar (Konuk Oyuncu)



2009 - Sağlık Olsun



2011 - Adım Bayram (Bayram)



2012 - Acayip Hikayeler (Yakup)



2019 - Sevdim Seni Bir Kere (Yardımcı Komiser)



2021 - Savaşçı (Albay Oktay Göktürk / Uzi)



ROL ALDIĞI SİNEMA FİLMLERLERİ



2003 - Bir Tutam Baharat (Mustafa)



2005 - Beyza'nın Kadınları (Fatih)



2005 - Şans Kapıyı Kırınca (Pilot)



2007 - Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım (Polis)



2007 - Living & Dying (Duca)



2009 - Suluboya



2010 - Memlekette Demokrasi Var (Kaymakam)



2012 - Süper Türk (Ekber)



2012 - Türk Suikastçı (Alina)



2016 - Pamuk Prens (Tamer)



2017 - Sinyalciler: Son Akşam Yemeği

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