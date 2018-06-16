İstanbullu Gelin'de Esma sultanın büyük aşkı Garip'e hayat veren Tamer Levent, dizinin bu kadar sevilmesindeki nedenleri açıkladı. "İnsanlara kendi hayatlarıyla ilgili fikir veriyorsanız, seyirci analizlerini paylaşıyorsa bu sizi mutlu ediyor. Çok iyi bir hikayesi ve senaryosu var dizinin" diyen Levent, Tilbe Saran'ın canlandırdığı psikiyatri uzmanının sahneleriyle ilgili bir de tespit yaptı: Tilbe Saran'ın dizideki sahnelerinde evlerde ücretsiz terapi seansı yapılmış oluyor.



"BU TOPLUM ÇOK YETENEKLİ VE ZEKİ"



New York ve Berlin gibi birçok yurtdışı şehrinin üniversitelerinde "Yaratıcı Oyunculuk" dersleri veren Levent, 1994 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürü görevine seçimle getirilen ilk ve son isim oldu. Aynı yıl "Sanata Evet" projesini de hayata geçiren Tamer Levent, sanatın değerlerinin tüm topluma idealize edilmesi görüşünü savundu. Levent, "Bu toplum çok yetenekli ve zeki, yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecek imkan bulsa neler yapar tahmin edemiyorum" temennisinde bulundu.



"DÜNYA SİNEMA ALANINDA VAR OLDUĞUNUZU HİSSEDİYORSUNUZ"



Altın Palmiye kazanan Nuri Bilge Ceylan imzalı Kış Uykusu'ndaki rolüyle ilk kez 2014'te Cannes Film Festivali'ne katılan Tamer Levent, Ceylan'ın yeni filmi Ahlat Ağacı'nda da rol aldı. Festivalde dakikalarca ayakta alkışlanan filmde rol almaktan büyük keyif duyan oyuncu, "Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında yürürken dünyada sinema alanında var olduğunuzu hissediyorsunuz" yorumunu yaptı. Sinema alanında büyümenin de şart olduğunu belirten Levent, "Cannes kenti, 71 yıllık Cannes Film Festivali ile beslendi, bizim de bu alana yatırım yapmamız lazım" dedi.