Taner Ölmez ile “Çevre için Takipte" NTV'de başlıyor

Geleceğe daha güzel bir doğa bırakmak için yola çıkan Taner Ölmez, NTV’nin yeni programı “Çevre için Takipte” ile izleyici karşısına çıkıyor.

Doğanın karşı karşıya olduğu sorunları yerinde inceleyen Ölmez, çevre için çalışan gönüllülerle bir araya gelerek onların hikayelerini ve çözüm önerilerini ekrana taşıyor.

Doğayı korumak için verilen mücadelelerin ve çözüm arayışlarının izini süren “Çevre için Takipte”, ilk bölümüyle Cumartesi saat 22.15’te NTV’de.