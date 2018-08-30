Geçtiğimiz yıl Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yeni sezonda ise Bir Deli Rüzgar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Taner Turan ile Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke evlendi.
Selanik'te Atatürk Evi Müzesi’nde sade bir törenle dünya evine giren mutlu çifti, yakın dostları da yalnız bırakmadı
Düğünde gelinin nikah şahitliğini sanatçı Aylin Şengün Taşçı, damadın şahitliğini ise menajeri Tümay Özokur üstlendi.
Selanik Başkonsolosu Orhan Yalman Okan’ın kıydığı nikah töreninde çift şahitlerin huzurunda bir ömür mutluluğa 'evet' dedi…
Usta oyuncunun smokini, Atatürk'ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan imzası taşıyordu. Tören sırasında fonda ise Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Aylin Şengün Taşçı’nın ‘Bir Kızıl Goncaya Bezer’ eseri çalındı.
Taner Turan ile Nebahat Nalan Höke
Atatürk'ün evinde evlendi
Yaşam
Usta oyuncu Taner Turan, 3 senedir birlikte olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile dünyaevine girdi.
Geçtiğimiz yıl Eşkıyaya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan yeni sezonda ise Bir Deli Rüzgar ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Taner Turan ile Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke evlendi.