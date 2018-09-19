Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde buluşan Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses, beraber yemek yedi. İlçe sahilindeki bir lokantada Avşar ile deniz ürünleri ağırlıklı yemek yiyen ve sohbet eden Tatlıses, sağlığının son derece iyi olduğunu belirterek, "Süperim çok şükür" ifadelerini kullan



Avşar'ın daveti üzerine Ayvalık'a geldiğini ifade eden Tatlıses, "Bugün burada Hülya hanım ile eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yad ediyoruz" ifadesini kullandı. Yakın arkadaşı Tatlıses'i eskisi gibi sağlıklı ve enerjili görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Avşar ise, "Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. İbrahim bey bizi onurlandırdı. İbrahim bey bizim her zaman başımızın tacıdır" diye konuştu.



Avşar, Tatlıses'in "Eski filmlerimizden bahsediyor ve anılarımızı yad ediyoruz" ifadesiyle ilgili "Hayatta eski diye bir şey yoktur. Tarih tekerrürden ibarettir" dedi.

Avşar ve Tatlıses birçok filmde birlikte rol almıştı.

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