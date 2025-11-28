Tarihi Reji Kilisesi kültürel etkinliklerle hayat buluyor

“YABANCI KONUKLAR HAYRAN KALIYOR”

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanı Merve Ofluoğlu, yapının hem tarihsel değeri hem de mimari dokusuyla dikkat çektiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Burası kilise olarak inşa edilmiş bir yapı olsa da daha sonra tütün deposu olarak kullanıldığı için halk arasında Reji Kilisesi olarak biliniyor. Şu anda restore edilmiş haliyle kamu binası olarak hizmet veriyor. Aktif bir ibadet mekanı olmadığı için butik festivaller, konserler ve çeşitli kültürel etkinlikleri burada gerçekleştiriyoruz. Özellikle yurt dışı toplantılarını bu alanda yapıyoruz. Gelen yabancı konuklar, tarihi atmosfer karşısında gerçekten hayran kalıyor."

Yapının Şanlıurfa'nın tanıtımında dikkat çektiğini dile getiren Ofluoğlu, “Tarihi Urfa sokaklarında ilerlerken Reji Kilisesi, aniden karşınıza çıkan çok özel bir yapı. Biz de bunu kentin tanıtımında etkin biçimde kullanmaya çalışıyoruz” dedi.