Tarihin izinde, sanatın kalbinde: Müze Ziyaretçisi başlıyor

“Müze Ziyaretçisi”, her bölümünde farklı bir müzeyi geziyor; sanatın, tarihin ve insan hikâyelerinin buluştuğu özel eserleri izleyiciyle buluşturuyor.



Programda arkeolojiden çağdaş sanata, saray koleksiyonlarından modern sanat galerilerine uzanan geniş bir rota izleniyor. İzleyiciler bu yolculukta, geçmişin izlerini sürerken Türkiye’nin sanata uzanan yüzünü de yakından tanıyacak.



VakıfBank’ın katkılarıyla hazırlanan “Müze Ziyaretçisi”, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi günü saat 18.30’da NTV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Programın tekrarları ise pazar günleri 15.15’te yayınlanacak.

