Tarık Akan'ın oğlu Barış Üregül'e 250 bin liralık tazminat

Barış Üregül ve Asya Engin 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi.



Asya Engin, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı. Dilekçesinde çocuğunun velayetini isteyen Engin, 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.



Karşı dava açan Üregül de çocuğunun velayetini talep etti. Hüriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, çocuğun velayetinin annesi Asya Engin’e verilmesine, ayrıca Barış Üregül’ün Engin’e 250 bin lira tazminat, anne ve çocuğuna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.