Tarık Akan'sız geçen 10 sene. Film ve şarkılarla anılacak

"Yalancı Yarim", "Mavi Boncuk", "Feryat", “Hababam Sınıfı”, “Canım Kardeşim”, “Yol” gibi filmlerle tanınan Tarık Akan , 16 Eylül 2016 tarihinde kansere yenik düşmüş ve hayatını kaybetmişti.

Akan, vefatının 10'uncu yılında ailesi, öğrencileri, öğretmenleri, sanatçı dostları ve Bakırköy halkının katılımıyla 16 Eylül'de düzenlenecek etkinliklerle anılacak.

Akan için düzenlenecek anma programı, oyuncunun 1991'de kuruculuğunu üstlendiği Özel Taş İlkokulu'nda başlayacak ve Bakırköy Meydanı'nda devam edecek program, 19.00-21.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

ROL ALDIĞI FİLMLER GÖSTERİLECEK

Anma programının sanat bölümünde Tarık Akan 'ın rol aldığı filmler gösterilecek, bu yapımlarla özdeşleşen şarkılar seslendirilecek.

Çeşitli sanatçılar ve Taş Okul Korosunun sahne alacağı bölümde "Yalancı Yarim", "Ateş Böceği", "Mavi Boncuk", "Her Şey Seninle Güzel", "Deli Mavi" ve "Ayrılık" eserleri seslendirilecek. Akan'ın farklı dönemlerinden görüntülerin yer aldığı sinevizyon gösterimleri de müzik performanslarına eşlik edecek.

Programda, Tarık Akan'ın yaşamından ve sanat yolculuğundan fotoğrafların yer aldığı video gösterimi de yapılacak.