Tarık Papuççuoğlu misafirhaneye yerleşti. Oyuncunun sözleri gündem oldu

"Hayat Bilgisi" ve "İkinci Bahar" dizilerindeki rolleriyle tanınan meşhur aktör ve tiyatro sanatçısı Tarık Pabuççuoğlu, neden bir misafirhaneye yerleşip neredeyse 15 senedir orada kaldığını ilk kez açıkladı.

Usta oyuncu , konuk olduğu programda misafirhanede kaldığı odayı gösterirken, çalıştığı ajansla yaptığı anlaşma doğrultusunda ajansın tüm misafirhane masraflarını karşıladığını bildirdi.

AİLESİ KARARINDA ETKİLİ OLDU

Buraya yerleşmenin hayatını kolaylaştırmak adına tamamen kendi seçimi olduğunu belirten Pabuççuoğlu, bu tercihinin arkasındaki ailevi nedenlere dikkat çekti. "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler." diyen aktör, mal varlığını çocukları arasında paylaştırdığını da sözlerine ekledi.

Fransa'daki bir oyuncu arkadaşının önerisinden etkilendiğini belirten Pabuççuoğlu,"Gayrimenkullerimi çocuklarıma dağıttım, oturdum düşündüm. Çalışmaya devam ederken huzurevine yerleşmeyi düşündüm. Ben böyle düşünürken arkadaşım bana bu olaydan bahsetti, şirketle anlaşma yapıyorsanız o bütün masraflarınızı, her şeyi üstleniyor. Ajansımla böyle bir sözleşme yaptım. Gelen işlerden geliri kendisi alıp karşılığında her türlü yaşama konforunu sağlayacak." diyerek misafirhanede kalma fikrinin nasıl aklına yerleştiğini anlattı.

HAYRANLARI MÜTEVAZİ YAŞAM TARZINI DESTEKLEDİ

İstanbul'da yapacak bir şey kalmadığı için Bodrum 'a taşındığını açıklayan oyuncu, kaldığı misafirhanenin klasik bir huzurevi anlayışından uzak olduğunu vurgularken bu kararından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Burası benim evim değil ama hayatım burada geçiyor." diyerek mütevazi yaşam tarzını açıklayan Pabuççuoğlu, sosyal medyada gündem olurken hayranlarından takdir topladı.

Son olarak Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı "A.B.İ" dizisinde oynayan aktörün, yakın zamanda geçirdiği kritik bypass ameliyatının ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.