Tarkan geçen yıl kızı Liya dünyaya geldiği için geleneksel Harbiye Açıkhava konserlerine çıkmamıştı. Bu yıl 20-21-23 Eylül'de sahne Tarkan'ın biletleri 3 günde tükendi.
Üç konserden 3 milyon TL alacak olan Tarkan'a üç gecenin maliyeti 600 bin TL olacak.
Bu fiyat 10 kostüm, LED ekranlardan oluşan dekor, ışık, şovlar, 100 kişilik kadronun ücretleri olacak.
Tarkan gelen yoğun talep doğrultusunda konser sayısını yedi güne çıkarmayı hedefliyor.
Tarkan 600 bin TL harcayacak 3 milyon TL kazanacak
Yaşam
Harbiye konserleri için 600 bin TL harcama yapacak olan Tarkan'ın 3 milyon TL kazanacağı iddia edildi.
Tarkan geçen yıl kızı Liya dünyaya geldiği için geleneksel Harbiye Açıkhava konserlerine çıkmamıştı. Bu yıl 20-21-23 Eylül'de sahne Tarkan'ın biletleri 3 günde tükendi.