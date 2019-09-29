Megastar Tarkan, geçen yıl Harbiye Cemil Topuzlu Açıkava konserlerini, yeni doğan kızı Liya'dan aynlmamak için es geçmişti. Bu yıl ise ardı ardına 7 konser verdi.
Milliyet’in haberine göre Tarkan, 7 konserden toplam 9 milyon lira kazandı. İşte rakamlarla Tarkan’ın Harbiye konserleri:
Finali cumartesi akşamı yaptı.
Sahnede toplam 24 saat kaldı.
Her akşam 20 şarkı söyledi.
7 günde 3 kilo verdi.
Perde arkasında 100 kişilik bir ekip çalıştı.
Modacı Gülnur Güneş'in özel tasarladığı 21 ceket giydi.
Toplam 39 bin kişi izledi. Tarkan bu seriden 9 milyon lira kazandı.