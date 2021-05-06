Tarkan kızı Liya ile beş çayı oyunu oynadı

Pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzik dünyası için sosyal medyada başlatılan meydan okuma (challenge) hareketine Kış Güneşi şarkısını seslendirerek dahil olan Yıldız Tilbe, "Tarkan'a pas atıyorum" demiş, Tarkan ise geri çevirmişti.

"Yıldız’ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver” diyerek akıma katılmayı reddeden Tarkan, kızı Liya ile oyun oynarken çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Kızı Liya ile oynarken fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı, altına "5 çayına davet edildim yine" notunu düştü.

Tarkan'ın bu paylaşımı, "Yıldız Tilbe'yi reddetti ama kızının davetini geri çevirmedi" şeklinde yorumlandı.