Tarkan yeni imajını paylaştı (Pandemi etkisi)

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle evde kendisini önlem amaçlı karantinaya alan Tarkan, imaj değiştirdi. Pandemi sürecinde kuaför ve berberlere gidemediğini dile getiren şarkıcı, saçlarını uzattı.



"SON DURUMUM BU"



Yeni stilini sosyal medya hesabından yayınlayan megastar, paylaşımına şu notu düştü:



Aylardır kestiremedim saçlarımı. Bu pandemi döneminde son durumum bu. Ay, ne yapmalı? Kestirmeli mi, uzatmalı mı?



TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ



Sakallarını da uzatan ünlü şarkıcı, paylaşımıyla takipçilerini ikiye böldü.



Tarkan, daha önce de corona virüse karşı maske ve eldiven tedbiri aldığı bir fotoğrafı paylaşmıştı

Kimi takipçisi "Kesinlikle uzatmalısın" derken kimisi ise "Eski hali daha güzeldi" yorumunu yaptı.

BERBERLER VE KUAFÖRLER KEPENK AÇTI