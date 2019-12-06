Tarkan'a 6 ayda servet

Baba olduktan kısa bir süre sonra sahnelere dönen Tarkan, 6 ayda 16 milyon liralık bir servet kazandı.

Tarkan - 3 Mart 2017 - New York - Hammerstein Konser Salonu (5).jpg

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Yılbaşında Tarkan'ı izlemek 2 bin 500 TL'den başlıyor

Yılbaşında Tarkan'ı izlemek 2 bin 500 TL'den başlıyor

Tarkan, Avrupa konseri kapsamında 15 Şubat akşamı Monaco’daki bir otelde sahneye çıkacak. 850 kişilik Yıldızlar Salonu’nda 3 saat konser verecek.

Tarkan'a bu seyahatte eşi Pınar Tevetoğlu ile 1.5 yaşındaki kızı Liya da eşlik edecek. arkan’a otelin kral dairesi de hazırlanacak.

6 AYDA SERVET

Tarkan, 10 kenti kapsayan Avrupa turnesinden 5.5 milyon TL kazandı.
Yılbaşı gecesi KKTC’deki konserinden 2 milyon TL alacak.
Tarkan, geçen yaz Harbiye’de verdiği 7 konserden 9 milyon TL kazanmıştı.

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