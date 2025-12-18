Tarkan'dan bir ilk. Yeni klibi yapay zeka ile hazırlandı
18.12.2025 13:35
Son Güncelleme: 18.12.2025 13:36
Öznur Doğan
Megastar Tarkan, geçtiğimiz hafta çıkardığı "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısına yapay zeka ile klip hazırladı. Klipteki Aysel Gürel detayı dikkat çekti.
Uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan Tevetoğlu, 16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Konser biletleri dakikalar içinde tükenen Tarkan, geçtiğimiz hafta yeni bir şarkı çıkardı.
Ünlü şarkıcı, sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait olan "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkıya yapay zekayla klip çekti.
Yapay zekayla hazırlanan ve Beyoğlu sokaklarında geçen klipte, şarkı sözlerini yazan Aysel Gürel'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.
"Anılarla Yaşamak" şarkısının düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.
“BU VİDEONUN YERİ BENDE ÖZEL OLDU”
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, klibi sosyal medya hesabından "Bu videonun yeri ve anlamı bende özel oldu" sözleriyle paylaştı.
TARKAN'IN "ANILARLA YAŞAMAK" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ
Beni terk edeceksen
Bana bunu söyleme
Bir gece ansızın git
Beni bırak öylece
Gözyaşlarım düşmesin
Elimdeki mendile
Geleceksin sanıp da
Bekleyeyim ümitle
Bir gece iki gece
Sonra bir hafta bir ay
Ben yılları maziye
Sen yarına doğru say
Anılarla yaşamak
Aşktan zorla alır pay
Hiç terk edilmiş olmam
Bunu gururuma say
Öte yandan Sezen Aksu, Zerrin Özer, Kenan Doğulu, Ebru Gündeş, Murat Boz, Serkan Kaya gibi birçok ünlü isim de yapay zeka ile hazırlanan klipleriyle gündem oldu.