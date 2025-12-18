Tarkan'dan bir ilk. Yeni klibi yapay zeka ile hazırlandı

Tarkan'dan bir ilk. Yeni klibi yapay zeka ile hazırlandı
Megastar Tarkan, geçtiğimiz hafta çıkardığı "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkısına yapay zeka ile klip hazırladı. Klipteki Aysel Gürel detayı dikkat çekti.

Uzun bir aradan sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Tarkan Tevetoğlu, 16-17-20-23-24-27-30 ve 31 Ocak tarihlerinde İstanbul'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak. Konser biletleri dakikalar içinde tükenen Tarkan, geçtiğimiz hafta yeni bir şarkı çıkardı.

 

Ünlü şarkıcı, sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tarkan’a ait olan "Anılarla Yaşamak" adlı yeni şarkıya yapay zekayla klip çekti. 

 

Yapay zekayla hazırlanan ve Beyoğlu sokaklarında geçen klipte, şarkı sözlerini yazan Aysel Gürel'in de yer alması dikkatlerden kaçmadı.

"Anılarla Yaşamak" şarkısının düzenlemesi de Ozan Çolakoğlu imzası taşıyor.

“BU VİDEONUN YERİ BENDE ÖZEL OLDU”

 

"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, klibi sosyal medya hesabından "Bu videonun yeri ve anlamı bende özel oldu" sözleriyle paylaştı.

 

TARKAN'IN "ANILARLA YAŞAMAK" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ

 

Beni terk edeceksen

Bana bunu söyleme

Bir gece ansızın git

Beni bırak öylece

 

Gözyaşlarım düşmesin

Elimdeki mendile

Geleceksin sanıp da

Bekleyeyim ümitle

 

Bir gece iki gece

Sonra bir hafta bir ay

Ben yılları maziye

Sen yarına doğru say

 

Anılarla yaşamak

Aşktan zorla alır pay

Hiç terk edilmiş olmam

Bunu gururuma say

 

Öte yandan Sezen Aksu, Zerrin Özer, Kenan Doğulu, Ebru Gündeş, Murat Boz, Serkan Kaya gibi birçok ünlü isim de yapay zeka ile hazırlanan klipleriyle gündem oldu.

