Tarkan'dan bir ilk. Yeni klibi yapay zeka ile hazırlandı

“BU VİDEONUN YERİ BENDE ÖZEL OLDU”

"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan Megastar lakaplı Tarkan, klibi sosyal medya hesabından "Bu videonun yeri ve anlamı bende özel oldu" sözleriyle paylaştı.

TARKAN'IN "ANILARLA YAŞAMAK" ADLI ŞARKISININ SÖZLERİ

Beni terk edeceksen

Bana bunu söyleme

Bir gece ansızın git

Beni bırak öylece

Gözyaşlarım düşmesin

Elimdeki mendile

Geleceksin sanıp da

Bekleyeyim ümitle

Bir gece iki gece

Sonra bir hafta bir ay

Ben yılları maziye

Sen yarına doğru say

Anılarla yaşamak

Aşktan zorla alır pay

Hiç terk edilmiş olmam

Bunu gururuma say

Öte yandan Sezen Aksu, Zerrin Özer, Kenan Doğulu, Ebru Gündeş, Murat Boz, Serkan Kaya gibi birçok ünlü isim de yapay zeka ile hazırlanan klipleriyle gündem oldu.