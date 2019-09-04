Megastar Tarkan, İzmir’de annesi ve sevgilis tarafından katledilen 5 yaşındaki Eymen’le ilgil yaptığı Instagram paylaşımında, bu tür cinayetleri önlemek için caydırıcı nitelikte ağır cezalar uygulanması gerektiğini savundu.



Kendisi de bir çocuk babası olan Tarkan, "Çocuk ve kadın cinayetlerini kanıksamayalım. Sessiz kalmayalım. Yaşam hakkı canice elinden alınan Eymen için de 'hukuk, adalet' diye haykıralım. Hep haykıralım, hiç susmayalım, asla kanıksamayalım... Katiller hak ettikleri cezaları alana kadar. Çocukları, kadınları kollayan, koruyan daha büyük yasalar çıkana kadar" mesajını yazdı.