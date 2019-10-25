Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Tarkan, takipçilerini geçmişe götüren fotoğraflarını yayınladı. Tarkan, 90’lı yıllara ait fotoğraflarını #Ttt etiketiyle takipçilerinin beğenisine sundu.
Tarkan’ın gönderileri kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Takipçilerinden bazıları “Yıl 1995, Tarkan Türkiye’nin 1 numarası, yıl 2019, Tarkan hala Türkiye’nin bir numarası” benzeri yorumlar yaptı.
#TBT NEDİR?
Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday' olan TBT'nin Türkçesi perşembe gününden bir kesit anlamına geliyor.