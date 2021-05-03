Tarkan'dan Yıldız Tilbe'nin 'meydan okuma daveti'ne ret

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, corona virüs salgınından etkilenen müzisyenler için başlatılan 'meydan okuma /challenge' akımına dahil olarak bir paylaşım yaptı. Tarkan'ın Kış Güneşi şarkısını seslendiren Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla meslektaşı Tarkan'a seslendi.



Tilbe, şarkıyı söyledikten sonra “Tarkan topu sana attım, sen de kime istiyorsan ona at. Bir tane de Orhan Gencebay şarkısı atmak isterdim ama tek top hakkım var galiba” ifadelerini kullandı.

"İÇİMDEN GELMEDİ"



Ancak ünlü şarkıcının bu pasına Megastar Tarkan’dan olumsuz yanıt geldi.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarkan, “Yıldız'ım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge'ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım doğrusu ve bir parçası olmak da gelmedi içimden ne yalan söyleyeyim. O yüzden sen en iyisi topu benden geri al, bir başkasına atıver” dedi.

Tilbe de Tarkan'a "Teşekkür ederim" diye cevap verdi.

İşte Yıldız Tilbe ve Tarkan'ın yazışması...

MURAT KEKİLLİ İLE BAŞLADI

Seslerini duyurmak isteyen müzisyenler, #HepimizİçinSesVerTürkiye etiketiyle sosyal medyada bir akım başlatmış ve ilk çağrısını Murat Kekilli'ye yapmıştı. Kekilli bu çağrıya, Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısıyla yanıt vermişti. Ancak Tilbe'nin pası attığı Tarkan'dan karşılık gelmedi.