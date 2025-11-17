Tarkan'ın İstanbul konserleri başlıyor: Tarihler açıklandı
17.11.2025 15:26
NTV - Haber Merkezi
Bir süredir sahnelerden uzak olan Tarkan'dan müjdeli haber geldi. Hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Megastar, İstanbul konserlerini tarihlerini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Tarkan, Avrupa turnesi sonrası Türkiye'de de sahnelere dönüyor. Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı ünlü isim, Ocak 2026'da hayranlarıyla buluşacak.
Tarkan'ın 7 yıl aradan sonra kaydettiği "Kuantum 51" adlı albümü 2024'te müzikseverlerle buluştu
İstanbul’da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşacak olan Tarkan, konser tarihlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Heyecanını takipçileriyle paylaşan ünlü şarkıcı, 16-17-20 ve 23 Ocak tarihlerinde sahne alacak.
"Hepsi Senin Mi?", "Şımarık", "Yolla", “Dudu”, “Gülümse Kaderine” gibi şarkılarıyla tanınan 53 yaşındaki Tarkan, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
BİR ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
2016 yılında Pınar Dilek ile dünyaevine giren Tarkan, 2018'de ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. Zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşan Tevetoğlu çiftinin Liya adında bir kızı bulunuyor.