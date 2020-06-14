Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Şarkıcı Cenk Tevetoğlu, kariyeri boyuncu Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığı için soyadını mahkeme kararıyla değiştirdi.

14.06.2020 - 11:20

Tarkan'ın kuzeni Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

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Tarkan 10 yıl sonra ilk kez kardeşleriyle aynı karede

Megastar Tarkan'ın şarkıcı olan kuzeni Cenk Tevetoğlu, 20 yıllık kariyeri boyuncu Tarkan'ın kuzeni olarak anıldığı için soyadını mahkeme kararıyla 'Tevet' olarak değiştirdi.

İlk albümünü çıkardığında Tarkan'ın kuzeni olduğu için başına gelmeyen şeyin kalmadığını söyleyen Cenk Tevetoğlu, çareyi soyadını değiştirmekte buldu. 

CORONA TEDAVİSİ GÖRÜRKEN ŞARKI YAZDI

Dünyayı etkisi altına alan corona virüse yakalanan ve bir süre hastanede yatan şarkıcı, Salgın isimli son şarkısını bestelerken, hastanede duygusal zamanlar geçirdiğini, ölümü çok yakınında hissederken bu melodilerin aklında döndüğünü ve bu şarkıyı yazdığını söyledi.

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