Taş ve Tüy'ün yönetmeni Ragıp Türk: "Böyle bir geri dönüş beklemiyorduk"
12.11.2026 15:33
Taş ve Tüy filmi 83 dakikalık süresiyle dikkat çekiyor.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden "En İyi Film" dahil 6 ödül kazanan Taş ve Tüy filminin yönetmeni Ragıp Türk, hem film hem de elde ettikleri başarıyla ilgili konuştu.
Ragıp Türk’ün ilk uzun metrajlı filmi “Taş ve Tüy”, 63'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali 'nden "En İyi Film" dahil 6 ödül kazandı.
Cezaevinden yeni tahliye olan Nazire’nin, yetiştirme yurdundaki oğluna kavuşabilmek için hayatın taş kadar ağır şartları ile umudun tüy kadar kırılgan dengesi arasında verdiği mücadeleyi konu alan filmi yazıp yöneten Ragıp Türk, NTV'ye özel röportaj verdi.
Filmde Nazire karakterini canlandıran Melda Tuzluca ile yollarının nasıl kesiştiğini anlatan Türk, “Epey bir cast baktım, ben ilk önce tipoloji olarak karaktere uygunluğuna bakıyorum. Bu açıdan çok oyuncu araştırdık işte. Daha tanınan bilinen ünlü isimlerle falan da, bunlarla ilgili de kafamızda düşünceler geçti. Değerlendirdik ettik. Fakat bir türlü tipoloji olarak kafamda oturttuğum biri olmadı. Hatta yani çok umudumu kaybettiğim anlar oldu ya doğru kişiyi bulamayacağız diye” dedi.
“MELDA'YI GÖRÜNCE İŞTE BU KIZ ‘NAZİRE’ DEDİM”
Ödüllü yönetmen, sözlerine “Sonra bir gün bir arkadaşım tesadüf olarak ya dedi bir arkadaş var dedi. Ona bir bakar mısın dedi. Sonra Melda’nın fotoğrafı geldi. Ben ilk gördüğümde, ‘tamam bu kız Nazire’ dedim. Sonra araştırdık Melda'yı oyunculuk eğitimi almış biri olmasına rağmen Ayvalık'ta bir sette kostüm görevlisi olarak çalışıyordu. Konuşmaya başladık. Onu anlamaya çalıştığını ve etkilendiğini hissettim. Nazire’yi oturtması için yaklaşık bir üç ay prova yaptık” diye devam etti.
Ragıp Türk, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kazandığı En İyi Film Ödülü’nü annesine armağan etmişti.
“TOPLUMSAL GERÇEKÇİ BİR HİKAYE”
Filmin hikayesiyle ilgili konuşan Ragıp Türk, “Ben hikayeye ortadan girmeyi seven biriyim. İlk kurarken de Nazire’nin bürokrasiyle ilk karşı karşıya geldiği ve Nazire'nin ilk çatışmasının, sıkışmasının olduğu yerden başlamak istedim. Tabi sonuçta Nazire ve Selami bir tezgah kuruyorlar. Doğru tabiriyle ve aslında tezgahı Nazire’nin başına yıkarak başlamak istedim. En sert şekilde de böyle olurdu. Çünkü Nazire’nin içinde bir duygusal travma da yaratsın istiyordum bu açılış. Çünkü o duyguyla da devam ederse, onun içsel dünyasını da daha iyi anlarız diye düşünüyordum" dedi.
Filmde ağır bir dramın ele alındığını ifade eden Türk, “Ben kendi adıma elimden geldiği kadar dramatize etmemeye çalıştım. Çünkü toplumsal gerçekçi bir hikaye bu. Gerçeği bu kadar çıplak görmek. Evet, biraz insanlara ağır geliyor. Ama düşünmemiz, sorgulamamız için de bazı şeylerin çıplak bir şekilde gözümüzün önüne gelmesi gerekiyor. Biraz amacımız da buydu. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum bu anlamda” diye konuştu.
Filmin görüntü yönetmenliğini Emre Pekçakır, kurgusunu Naim Kanat, sanat yönetmenliğini ise Levent Uçma üstlendi.
"DERVİŞ ZAİM GİBİ BİR USTANIN ELİNDEN BU ÖDÜLÜ ALMAK ÇOK KIYMETLİ"
Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki ödül başarısıyla ilgili de konuşan Türk, “Filmin bu kadar ilgi göreceğini çok düşünmedik. Yani filmin beğenildiğini, geri dönüşlerinin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Bazı ödüller alabiliriz ihtimalini konuşuyorduk açıkçası ama.bu seviyede bir geri dönüş beklemiyorduk. Derviş Zaim gibi bir ustanın elinden bu ödülü almakta ayrıca çok kıymetli” dedi.
“YENİ PROJE İÇİN HEYECANLIYIM”
"Bu ödüller, onaylanmak demek ve sonraki filmler için bir motivasyon kaynağı. Sizi korkutuyor mu bu sorumluluğun altına girmek?" sorusunu da yanıtlayan Türk, şu ifadeleri kullandı:
“Aslında her şey normal gidiyor. Çünkü çok uzun zamandır sinemanın içindeyim. Birçok uzun metrajda zaten görev aldım. O yüzden hani çok yabancı olduğum yerler değil. Benim içimde bir korku yok. Sadece sorumluluğumun arttığını hissediyorum. Bu sorumluluk duygusu da benim için güzel bir şey daha. Motive edici bir şey hatta yeni proje işin heyecanlıyım.”