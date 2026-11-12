Taş ve Tüy'ün yönetmeni Ragıp Türk: "Böyle bir geri dönüş beklemiyorduk"

“TOPLUMSAL GERÇEKÇİ BİR HİKAYE”

Filmin hikayesiyle ilgili konuşan Ragıp Türk, “Ben hikayeye ortadan girmeyi seven biriyim. İlk kurarken de Nazire’nin bürokrasiyle ilk karşı karşıya geldiği ve Nazire'nin ilk çatışmasının, sıkışmasının olduğu yerden başlamak istedim. Tabi sonuçta Nazire ve Selami bir tezgah kuruyorlar. Doğru tabiriyle ve aslında tezgahı Nazire’nin başına yıkarak başlamak istedim. En sert şekilde de böyle olurdu. Çünkü Nazire’nin içinde bir duygusal travma da yaratsın istiyordum bu açılış. Çünkü o duyguyla da devam ederse, onun içsel dünyasını da daha iyi anlarız diye düşünüyordum" dedi.

Filmde ağır bir dramın ele alındığını ifade eden Türk, “Ben kendi adıma elimden geldiği kadar dramatize etmemeye çalıştım. Çünkü toplumsal gerçekçi bir hikaye bu. Gerçeği bu kadar çıplak görmek. Evet, biraz insanlara ağır geliyor. Ama düşünmemiz, sorgulamamız için de bazı şeylerin çıplak bir şekilde gözümüzün önüne gelmesi gerekiyor. Biraz amacımız da buydu. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum bu anlamda” diye konuştu.