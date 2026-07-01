Taşkınlık mı çıkardı? Deniz Akkaya'dan iddialara yanıt

“BEN UZAKLAŞTIRMA ALDIM”

Kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Akkaya, “Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım” dedi.