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Taşkınlık mı çıkardı? Deniz Akkaya'dan iddialara yanıt

01.07.2026 12:26

Taşkınlık mı çıkardı? Deniz Akkaya'dan iddialara yanıt
IHA

Deniz Akkaya, 48 yaşında.

İHA
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Eski manken, oyuncu ve sunucu Deniz Akkaya, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı iddialarıyla gündeme geldi. Akkaya'dan hakkındaki iddialara yanıt geldi.

Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kavgaya karıştığı öne sürüldü. Maşukiye Mahallesi Çınar Caddesi üzerinde bulunan ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı öne sürülen Akkaya'yı ve tarafları polis merkezine götürdü.

 

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Deniz Akkaya, taşkınlık çıkardığı iddialara yanıt verdi.

IHA

Akkaya, basın mensupları tarafından böyle görüntülendi.

“BEN UZAKLAŞTIRMA ALDIM”

 

Kendisini bekleyen basın mensuplarının, "Taşkınlık çıkardığınız doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Akkaya, “Ben mi? Ben uzaklaştırma aldım. Ev sahibimden maalesef. Burada bir ev kiraladık. Uyuşturucu kullanıp kendisi taşkınlık çıkardığı için uzaklaştırma aldım” dedi.

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