Tatiana Ahmedova eski eşi Farhad Ahmedov'dan 453 milyon sterlinlik tazminatı tahsil etmek için komando tuttu

Rus milyarder Farhad Ahmedov (65) ile Tatiana Ahmedova (52), 2016’da İngiltere tarihinin en pahalı boşanmasını gerçekleştirdi. Tatiana Akhmedova, 2016 yılının sonlarında, Farkhad Ahmedov'un 1 milyar sterlinlik servetinden yüzde 41,5 pay aldı. Ancak



Rus milyarder, mahkeme kararına rağmen eski eşi Tatiana Ahmedova’ya 453 milyon sterlinlik tazminatını ödemiyor.



Tatiana Ahmedova, eski eşinin mal varlığının izini sürmek ve el koymak amacıyla İngiltere’de ve İngiltere dışında yasal işlem başlattı.



EMEKLİ KOMANDOLARLA ANLAŞTI

İki çocuk annesi Tatiana, eski kocasının mal varlığını sakladığını savundu ve 27 yaşındaki oğulları Temur Ahmedov'u babasının "teğmeni" gibi hareket etmekle suçladı. Londra’da yaşayan Rus Tatiana Ahmedova, tazminatını alabilmek için yasal yollarla başarılı olamayınca sıra dışı bir yol buldu. Emekli SAS komandolarından oluşan bir ekip tuttu.



Tatiana Ahmedova’nın sözcüsü, komandolar sayesinde bir helikopter ve sürat teknesi de dahil olmak üzere milyonlarca sterlin değerinde varlığın kurtarıldığını söyledi.



Sözcü, Tatiana'nın ayrıca, eski eşinin 200 milyon sterlin değerinde ve Dubai'de demirlemiş olan Luna adlı süper yatında da hak iddia etme konumunda olduğunu söyledi. Yatın kayıtlı olduğu Marshall Adaları'ndaki bir mahkeme kararının, mülkiyetin devredilmesinin önünü açtığını belirtti. Ancak Farkhad Ahmedov’un sözcüsü aynı fikirde değildi ve Dubai'deki bir mahkeme kararının Tatiana'nın yata el koymasını engellediğini söyledi. İngiliz elit askerlerini temsil eden SAS komandolarının Farhad Ahmedov’un lüks yatına baskın hazırlığında olduğu öğrenildi.