Tavada zargana nasıl yapılır, gerekli malzemeler neler? (Tavada zargana tarifi)

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Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde yaygın olan zargana, göz sağlığındaki etkisi ile bilinen bir balıktır.

Genellikle tavada pişirilen zargana, ızgara ve fırında buğulama olarak da yapılır.

TAVADA ZARGANA MALZEMELERİ



Yarım kg. zargana balığı



1 kase mısır unu



1 çay kaşığının ucuyla tuz



Kızartmak için 1 çay bardağı sıvı yağ

TAVADA ZARGANA TARİFİ?



Temizlenen zargana balıklarını 4 parmak kalınlığında dilimlere ayırıyoruz.



Bir tabakta mısır unu ve tuz karıştırılıp, zargana dilimleri mısır unlu karışıma güzelce bulanır.



Tavaya alınan sıvı yağı ısıtılıp, kızan yağa zargana dilimleri atılır. İki tarafı da nar gibi kızarana kadar pişirilir.

ZARGANA NASIL PİŞİRİLİR?



Zargana, fazla yağlı bir balık olmadığı için ızgara ve fırında buğulama olarak yapılması, balığı kurutabileceğinden genellikle kullanılmaz. Bu nedenle zargana balığının pişirilmesinde kızartma yöntemi önerilir.



Uzun bir yapıya sahip olan zargana, tavaya sığmayacağı için uygun parçalara ayrılarak una bulandıktan sonra kızartılması, balığın tadını ortaya çıkarır.

