Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah dolandırıldı

Coşkun Sabah, tavuk çiftliği yatırımında dolandırıldığırı iddia etti. 69 yaşındaki şarkıcı ortağıyla yollarını ayırma kararı aldı.

Haberler 30.01.2022 - 15:20

Tavuk çiftliği kuran Coşkun Sabah dolandırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini açtı

Coşkun Sabah tavuk çiftliğini açtı

Şarkıcı Coşkun Sabah ortağıyla birlikte, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Emirceoğlu Mahallesi'nde yaklaşık 1 milyon liralık yatırımla, 1780 metrekarelik tavuk çiftliği kurup, 15 bin tavukla yumurta üretimine başladı. Ancak işler 69 yaşındaki şarkıcının beklediği gibi gitmedi.

Sabah ortağı tarafından 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ortağı ile yollarını ayırma kararı alan Coşkun Sabah "14 bin tavuktan aylarca zarar ettik. Meğer güvendiğim kişi beni dolandırmış. Yumurtaları hep el altından satmış" dedi.

GÜNDE 12 BİN YUMURTA

Sabah "Ortağımın biletini hemen kestim. Çok şükür işleri yoluna koydum. Şimdi 14 bin tavuktan günlük ortalama 12 bin yumurta üretiyoruz. Artık bu işte daha tecrübeliyim ve akıllandım" diye konuştu.

Tom Holland ve Mark Wahlberg'li Uncharted'dan yeni fragman

YAŞAM HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...