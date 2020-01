Taylor Swift 62. Grammy Ödül Töreni’ne katılmıyor

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, üç dalda aday gösterildiği 62. Grammy Ödülleri’nin bu gece Los Angeles’taki Staples Center’da düzenlenecek törenine katılmıyor. 30 yaşındaki şarkıcı, Lover şarkısıyla Yılın Şarkısı, aynı adlı şarkısı albümüyle En İyi Pop Vokal Albümü ve You Need to Calm Down şarkısıyla da En İyi Pop Solo Performansı ödüllerinde aday olduğu törende yer almayacak.



Swift, son olarak geçen hafta, Utah’ta yapılan 2020 Sundance Film Festivali’nde Miss Americana adlı belgeselinin galasında boy gösterdi.