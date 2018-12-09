Nisan ayında ABD’li şarkıcı Taylor Swift’in New York’taki evine gizlice giren ve duş alıp popçunun yatağında bir süre uyuyan Roger Alvarado adlı kişi, 6 aylık hapis cezasına çarptırıldı. 5 yıl boyunca da gözetim altında tutulacak olan Alvarado’nun psikolojik destek alacağı öğrenildi. Alvarado, 20 Aralık’ta sonuçlanması beklenen mahkemenin ardından cezaevine girecek.
Alvarado için ünlü magazin sitesi TMZ ise şu yorumu yaptı: “Hapishane yatakları muhtemelen Taylor’ınkiler kadar rahat değildir!”
Öte yandan Taylor Swift’in olaydan sonra 18 milyon dolarlık evinde kalmayı tercih etmediği öne sürüldü.