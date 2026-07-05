Taylor Swift'ten eşi benzeri görülmemiş düğün. Hollywood dünyası bir arada

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'nin 3 Temmuz'da New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen düğünü, yıldızlar geçidine sahne oldu. Müzik sektöründen spor camiasına ve Hollywood dünyasına kadar uzanan yüzlerce ünlü isim bu görkemli düğünde bir araya geldi.

Bu devasa düğün , çifti yakından takip eden hiç kimse için sürpriz olmadı. Çünkü Taylor Swift, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir televizyon programında sınırları zorlayan bir düğün hayal ettiğinin ipuçlarını zaten vermişti. Talk şov sunucusu Graham Norton’ın gecenin büyüklüğü ve davetli sayısı hakkındaki sorularını yanıtlayan Swift, listeyi daraltmak ya da insanları tek tek elemek gibi detaylarla uğraşmak istemediğini açıkça belirtmişti.