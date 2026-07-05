Taylor Swift'ten eşi benzeri görülmemiş düğün. Hollywood dünyası bir arada
05.07.2026 12:28
Taylor Swift ve Travis Kelce'nin New York'taki görkemli düğünü, Swift'in neredeyse tanıdığı herkesi çağırdığı dev bir organizasyona dönüştü. Müzik, spor ve Hollywood dünyasından yüzlerce ünlü ismin katılımıyla düğün, şimdiden yılın olayı oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ile Amerikan futbolu yıldızı Travis Kelce'nin 3 Temmuz'da New York'taki Madison Square Garden'da gerçekleşen düğünü, yıldızlar geçidine sahne oldu. Müzik sektöründen spor camiasına ve Hollywood dünyasına kadar uzanan yüzlerce ünlü isim bu görkemli düğünde bir araya geldi.
Bu devasa düğün, çifti yakından takip eden hiç kimse için sürpriz olmadı. Çünkü Taylor Swift, geçtiğimiz yıl konuk olduğu bir televizyon programında sınırları zorlayan bir düğün hayal ettiğinin ipuçlarını zaten vermişti. Talk şov sunucusu Graham Norton’ın gecenin büyüklüğü ve davetli sayısı hakkındaki sorularını yanıtlayan Swift, listeyi daraltmak ya da insanları tek tek elemek gibi detaylarla uğraşmak istemediğini açıkça belirtmişti.
Selena Gomez, aracının içinde giriş yaparken görüntülendi.
SWIFT SÖZÜNÜ TUTTU
Şarkıcı geçen yıl “Tek stresli düğünler, az sayıda davetlinin olduğu ve insanların sınırda kaldığı düğünlerdir” demişti. “İnsanları sınırlandırdığınız zaman, onlarla olan ilişkinizi değerlendirmeniz ve orada olmaları gerekip gerekmediğini tartmanız gerekir. Ben bunu yapmayacağım. Şimdiye kadar konuştuğum herkes davetli.”
Ve gerçekten de öyle oldu. Düğüne Selena Gomez, Lena Dunham, Karlie Kloss, Zoe Kravitz, Ed Sheeran gibi ünlü isimlerin yanı sıra, Swift'in country müzik geçmişinden gelen dostları da listedeydi.
Düğüne katılan ünlü isimler, kıyafetlerini sosyal medya üzerinden paylaştı.
GÖRKEMLİ DÜĞÜNDE ŞIKLIK YARIŞI
Gelin ve damat, Christian Dior'un kreatif direktörü Jonathan Anderson tarafından tasarlanan gelinlik ve damatlık giyerken, düğünün ünlü konuklarından bazıları da sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Jennifer Lopez, siyah elbisesini gösterişli mücevheriyle kombinlerken, Taylor Swift'in yakın arkadaşı Selena Gomez de Oscar de la Renta imzalı bir elbise giydi.
Törene uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Bradley Cooper ile katılan ünlü model Gigi Hadid ise Wiederhoeft markalı pembe korseli bir elbise giymeyi tercih etti.
Düğüne siyah ve altın rengi payetli bir kıyafetle katıldığı gözler önüne seren Jessica Alba, paylaşımında “Aşkı seviyoruz.Taylor ve Travis'e tebrikler. Ne kadar da güzel bir geceydi” ifadelerini kullandı.
Tom Hanks ve Beatles grubunun kurucularından Paul McMartney düğüne aynı araç içinde girerlerken görüntülendi.
MÜZİK DÜNYASI SWIFT'İN DÜĞÜNÜNDE BULUŞTU
Müzik dünyasının dışında da yıllar içinde bağ kurduğu isimler davetliler arasındaydı. Law & Order: SVU oyuncusu Mariska Hargitay, Dakota Johnson, Julianne Moore, Ethan Hawke, Hugh Grant, Jason Sudeikis, Charlie Day, Emma Stone, Tom Hanks, Steven Spielberg, Paul Mccartney ve Jessica Chastain, düğüne ayrı bir görkem kattı.
Uzun süredir Swift hayranı olduğu bilinen Golden Globes sunucusu Nikki Glaser ile Tonight Show'un sunucusu Jimmy Fallon da davetliler arasındaydı. Saturday Night Live oyuncusu Marcello Hernández ise sevgilisi Ana Amelia Batlle ile törene katıldı.
Taylor Swift ve Travis Kelce.
TRAVIS KELCE'NİN TARAFI İSE BEKLENDİĞİ GİBİ DAHA ÇOK SPOR DÜNYASININ TANINAN İSİMLERİNDE OLUŞUYORDU
Damat Travis Kelce’in tarafında ise spor dünyasının ağırlığı hissedildi. Kansas City Chiefs'ten takım arkadaşları ve başantrenör Andy Reid törendeydi. Los Angeles Rams'in oyun kurucusu Matthew Stafford gibi başka NFL oyuncuları da düğüne gelenler arasındaydı. NFL komiseri, iş insanı Roger Goodell de kutlamalara katıldı.
EVLENDİKLERİ REKLAM PANOSUNDAN DUYURULDU
Öte yandan düğünün gerçekleştiği Madison Square Garden, devasa bir bahçeye çevrilerek süslendi. Çiftin nikah törenini ise Adam Sandler yönetti, hatta ünlü oyuncunun çift için özel bir şarkı yazıp seslendirdiği de ortaya çıktı.
Nikah töreni gerçekleştikten sonra düğün mekanının dışındaki reklam panosu mor ışıklarla aydınlatıldı ve “T ve T evlendi” yazısıyla çiftin evlendiği duyuruldu. Dışarıya tamamen kapalı gerçekleşen organizasyona katılan isimlerin gizlilik sözleşmesi de imzaladığı iddia edildi.