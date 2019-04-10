Ünlü şarkıcı Taylor Swift, trafik kazası geçiren bir hayranına jest yaptı. 29 yaşındaki ABD’li şarkıcı, hastanede tedavi gören Lindsay adlı hayranına çiçek gönderip el yazısıyla mektup yazdı.



Swift, notunda şunları yazdı: “Selam dostum, kazayı duyunca çok üzüldüm. . Kalbim, böyle harika bir insanın bu zor yoldan geçmek zorunda olduğunu bilerek ağrıyor. Umarım bu çiçekler gününü aydınlatır. O boyunluktan kurtulacaksın ve yakında hep birlikte tekrar konserlerde buluşacağız. Benim için ailene sarıl. İyi olduğuna sevindim. Sevgiler, Taylor.”

Swift’in jesti karşısında mutlu olduğunu ve ağlamayı bıraktığını söyleyen hayranı, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Swift’e teşekkür etti.