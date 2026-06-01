Taylor Swift'ten "Oyuncak Hikayesi 5"e özel şarkı

Swift, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahmin etmiştiniz! Disney ve Pixar'ın Oyuncak Hikayesi 5 filmi için hazırladığım yeni özgün şarkım 'I Knew It, I Knew You' 5 Haziran'da sizlerle olacak." ifadelerini kullandı.

14 Grammy ödüllü sanatçı, ilk filmi 1995 yılında vizyona giren Oyuncak Hikayesi serisinin karakterlerini çocukluğundan beri sevdiğini belirtti.

Dünya genelinde 17 Haziran'dan itibaren sinemalarda gösterime girecek olan filmde, kovboy Woody, Buzz Lightyear ve oyuncak arkadaşları bu kez teknolojiyle mücadele edecek. Hikayede oyuncaklar, özellikle tabletler gibi dijital cihazların yarattığı rekabet karşısında ayakta kalmaya çalışacak.

Swift'in filme dahil olacağı yönündeki iddialar son haftalarda sosyal medyada gündem olmuştu. Sanatçının internet sitesinde yer alan ve serinin ilk filmindeki Andy'nin odasının duvar kağıdını andıran görseller eşliğinde yayımlanan geri sayım sayacı, hayranlar arasında çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı.

Geçen hafta ise birçok ülkedeki büyük şehirlerde aynı arka planın kullanıldığı ve hem Taylor Swift'i hem de filmin adını çağrıştıran "TS" harflerinin yer aldığı reklam panoları görülmüştü.

36 yaşındaki Swift, Amerikan futbolu oyuncusu Travis Kelce ile nişanlı. ABD basınında yer alan haberlere göre çiftin düğününün 3 Temmuz'da New York'ta yapılması planlanıyor.