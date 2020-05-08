Tehdit edilen Tan Sağtürk savcılığa başvurdu

Ünlü balet Tan Sağtürk, sosyal medyadan aldığı mesajla şok yaşadı. İsa P. isimli kullanıcı, Sağtürk'e 'Çocuklarını öldüreceğim' şeklinde bir mesaj attı. Hemen savcılığa başvuran balet, mesajın ne amaçla ve kim tarafından gönderildiğini bilmediğini, çocuklarının can güvenliği tehdit edildiği için korku ve paniğe kapıldığını belirtti.



KORUMA TALEP ETTİ

Tanınmış biri olduğu için çocuklarının okul adreslerinin bilinmesinden endişe eden Sağtürk, "Beni neden çocuklarımla tehdit ediyorlar anlamadım. Mesajı atan şahıs aileme zarar verebilir" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLECEK

Ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin sağlanması için koruma talep eden Sağtürk'ün ihbarı sonrası kullanıcı tespit edilip hakkında uzaklaştırma kararı verilecek.



