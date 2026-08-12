TEKNOFEST Mavi Vatan için geri sayım. Ulaşım planlaması yapıldı

Dünyanın en büyük Denizcilik, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda teknoloji ve deniz tutkunlarını bir araya getirecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan için ziyaretçilerin festival alanına güvenli, konforlu ve kolay şekilde ulaşabilmesi amacıyla kapsamlı ulaşım planlaması yapıldı. Festival alanının fiziki şartları ve etkinlik süresince oluşması beklenen ziyaretçi yoğunluğu dikkate alınarak hazırlanan ulaşım planında ücretsiz deniz ulaşımı, ring otobüsleri ve belirlenen otopark alanları ön plana çıkarıldı.

FESTİVAL HEYECANI DENİZDE BAŞLAYACAK

TEKNOFEST Mavi Vatan’a ulaşımın en dikkat çekici alternatiflerinden biri deniz yolu olacak. Ziyaretçiler, belirlenen iskelelerden (İzmit İskelesi - Kavaklı/Gölcük İskelesi arası, Tütünçiftlik İskelesi - Değirmendere İskelesi arası ve Derince İskelesi - Kavaklı İskelesi arası) ücretsiz gemi seferlerini kullanarak Körfez üzerinden Gölcük’e ulaşabilecek.

İzmit-Gölcük arasında karşılıklı gerçekleştirilecek ücretsiz gemi seferleri festival boyunca 30 dakika aralıklarla yapılacak. İzmit’ten Gölcük’e ilk sefer 08.15’te başlarken, Gölcük’ten İzmit’e dönüş seferleri 10.00’dan itibaren başlayacak.

Deniz ulaşımında bir diğer alternatif ise Tütünçiftlik-Derince-Gölcük hattı olacak. Karşılıklı seferlerle hizmet verecek hat sayesinde ziyaretçiler Tütünçiftlik ve Derince’den Gölcük’e deniz yoluyla ulaşabilecek.

ÖZEL ARAÇLAR İÇİN OTOPARK NOKTALARI

Özel araçlarıyla festivale gelecek ziyaretçiler için de farklı bölgelerde otopark alanları belirlendi. Ziyaretçiler araçlarını; Gölcük Eski Sanayi, Necati Çelik Devlet Hastanesi, Yüzbaşılar Sahil, Roma Mezarı/Konca, Karavan Otopark, Yeniköy TIR Parkı, Tütünçiftlik Otoban Üstü, Tütünçiftlik Sahil, İzmit NCity, Yeniköy 2. Otopark noktalarına bırakabilecek. Belirlenen otoparklardan festival alanına ücretsiz ring otobüsleriyle ulaşım sağlanacak.

Uygulamayla festival alanı çevresindeki araç yoğunluğunun azaltılması, ziyaretçilerin araçlarını belirlenen noktalara bırakarak etkinlik alanına daha rahat ulaşması ve ulaşımın daha düzenli şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Ayrıca festival süresince belirlenen noktalardan Gölcük Tersanesi Komutanlığı’na ücretsiz ring otobüsü seferleri düzenlenecek. Ring hizmetinden yararlanılabilecek başlıca noktalar arasında Gölcük Eski Sanayi, Yeniköy TIR Parkı, Yeniköy 2. Otopark, Karavan Otopark, Roma Mezarı ve Tütünçiftlik Otoban Üstü bulunuyor.

Ziyaretçiler ulaşımla ilgili tüm bilgilere www.teknofest.org web sitesinden, TEKNOFEST sosyal medya ve NSosyal hesabından ulaşabiliyor.