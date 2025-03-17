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Tembelliğin üstesinden gelen 8 Japon tekniği: Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor

Yoğun çalışma hayatı, çeşitli sağlık sorunları ve stres gibi pek çok etken, gün içerisinde bitkin hissetmemize ve basit işlerimizi bile yapamayacak hale gelmemize neden olabilir. Ancak Japonların yüzyıllardır uyguladıkları 8 tekniğin, tembelliğin üstesinden gelmede oldukça etkili olduğu öne sürülüyor.

Tembelliğin üstesinden gelen 8 Japon tekniği: Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor

IKİGAİ

Ikigai, insanların yaşamlarını anlamlı ve tatmin edici kılacak dört temel öğenin birleşimini ifade eder. Ikigai'nin 4 temel kuralı ise şu şekilde sıralanır:

Sevdiğiniz işi yapın.
İyi olduğunuz şeyi yapın.
Dünyanın ihtiyacı olanı yapın.
Maddi olarak karşılığını alabileceğiniz şeyleri yapın.


KAİZEN

Kaizen, büyük iyileşmeler beklemek yerine küçük iyileşmelere odaklanmayı tanımlar. Bu anlayışa göre, her gün bir önceki günden yüz 1 daha iyi hissetmeye çalışmak gerekir.

SHOSHİN

Shoshin, öğrenmeye açık bir zihni ifade eder. Zen Budizmi'nden gelen teknik, deneyimli olsanız bile her olaya bir çaylak gibi yaklaşmanızı öğütler. Bu tekniğin, öğrenme sürecinin boyu sürmesine katkı sağladığına inanılır.

HARA HACHİ BU

'nın Okinawa bölgesindeki insanların uzun yaşam sırrı olarak bilinen Hara Hachi Bu, yüzde 80 doyduktan sonra yemek yemeyi bırakmak anlamına gelir. Bilimsel araştırmalar, bu yöntemin, aşırı yemenin önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.

Tembelliğin üstesinden gelen 8 Japon tekniği: Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor - 1

SHİNRİN YOKU

Shinrin Yoku, bireylerin doğada daha fazla vakit geçirmesini önerir. Bu basit tekniğin, stres seviyelerini azalttığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığı bilinir.

WABİ SABİ

Wabi Sabi, Japon estetiğinde kusurlu olanı sevmek demektir. Mükemmelliyetçi bakış açısına meydan okuyan bu felsefe; özellikle sanatta, mimaride ve günlük yaşamda, objelerin zamanla eskimesine ve doğal bozulmalarına değer verme yaklaşımını benimser.

GANBARU

Ganbaru, Japonca'da "sonuna kadar çaba göstermek" anlamına gelir. Bu kavram, kişilerin zor durumlarla karşılaştıklarında azimle mücadele etmelerini ve pes etmeden çaba göstermeleri gerektiğini öğütler. Ganbaru tekniğine göre, kişi ulaşmak istediği başarı için yüksek performans göstermek zorundadır.

GAMAN

Gaman tekniğinde, stres ve üzüntü anında sabır göstermek, büyük bir erdem örneğidir. Günlük içerisinde pek çok kez başarısızlıklarla karşılaşılabilir, önemli olan zaman zaman düşmenin de normal olduğunu kabullenmektir.

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