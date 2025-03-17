Tembelliğin üstesinden gelen 8 Japon tekniği: Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor
Yoğun çalışma hayatı, çeşitli sağlık sorunları ve stres gibi pek çok etken, gün içerisinde bitkin hissetmemize ve basit işlerimizi bile yapamayacak hale gelmemize neden olabilir. Ancak Japonların yüzyıllardır uyguladıkları 8 tekniğin, tembelliğin üstesinden gelmede oldukça etkili olduğu öne sürülüyor.
IKİGAİ
Ikigai, insanların yaşamlarını anlamlı ve tatmin edici kılacak dört temel öğenin birleşimini ifade eder. Ikigai'nin 4 temel kuralı ise şu şekilde sıralanır:
Sevdiğiniz işi yapın.
İyi olduğunuz şeyi yapın.
Dünyanın ihtiyacı olanı yapın.
Maddi olarak karşılığını alabileceğiniz şeyleri yapın.
KAİZEN
Kaizen, büyük iyileşmeler beklemek yerine küçük iyileşmelere odaklanmayı tanımlar. Bu anlayışa göre, her gün bir önceki günden yüz 1 daha iyi hissetmeye çalışmak gerekir.
SHOSHİN
Shoshin, öğrenmeye açık bir zihni ifade eder. Zen Budizmi'nden gelen teknik, deneyimli olsanız bile her olaya bir çaylak gibi yaklaşmanızı öğütler. Bu tekniğin, öğrenme sürecinin yaşam boyu sürmesine katkı sağladığına inanılır.
HARA HACHİ BU
Japonya'nın Okinawa bölgesindeki insanların uzun yaşam sırrı olarak bilinen Hara Hachi Bu, yüzde 80 doyduktan sonra yemek yemeyi bırakmak anlamına gelir. Bilimsel araştırmalar, bu yöntemin, aşırı yemenin önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.
SHİNRİN YOKU
Shinrin Yoku, bireylerin doğada daha fazla vakit geçirmesini önerir. Bu basit tekniğin, stres seviyelerini azalttığı ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağladığı bilinir.
WABİ SABİ
Wabi Sabi, Japon estetiğinde kusurlu olanı sevmek demektir. Mükemmelliyetçi bakış açısına meydan okuyan bu felsefe; özellikle sanatta, mimaride ve günlük yaşamda, objelerin zamanla eskimesine ve doğal bozulmalarına değer verme yaklaşımını benimser.
GANBARU
Ganbaru, Japonca'da "sonuna kadar çaba göstermek" anlamına gelir. Bu kavram, kişilerin zor durumlarla karşılaştıklarında azimle mücadele etmelerini ve pes etmeden çaba göstermeleri gerektiğini öğütler. Ganbaru tekniğine göre, kişi ulaşmak istediği başarı için yüksek performans göstermek zorundadır.
GAMAN
Gaman tekniğinde, stres ve üzüntü anında sabır göstermek, büyük bir erdem örneğidir. Günlük yaşam içerisinde pek çok kez başarısızlıklarla karşılaşılabilir, önemli olan zaman zaman düşmenin de normal olduğunu kabullenmektir.
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