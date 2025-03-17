Tembelliğin üstesinden gelen 8 Japon tekniği: Uzun yaşamın sırrı olarak da biliniyor

IKİGAİ

Ikigai, insanların yaşamlarını anlamlı ve tatmin edici kılacak dört temel öğenin birleşimini ifade eder. Ikigai'nin 4 temel kuralı ise şu şekilde sıralanır:



Sevdiğiniz işi yapın.

İyi olduğunuz şeyi yapın.

Dünyanın ihtiyacı olanı yapın.

Maddi olarak karşılığını alabileceğiniz şeyleri yapın.



Kaizen, büyük iyileşmeler beklemek yerine küçük iyileşmelere odaklanmayı tanımlar. Bu anlayışa göre, her gün bir önceki günden yüz 1 daha iyi hissetmeye çalışmak gerekir.

SHOSHİN

Shoshin, öğrenmeye açık bir zihni ifade eder. Zen Budizmi'nden gelen teknik, deneyimli olsanız bile her olaya bir çaylak gibi yaklaşmanızı öğütler. Bu tekniğin, öğrenme sürecinin yaşam boyu sürmesine katkı sağladığına inanılır.

HARA HACHİ BU

Japonya'nın Okinawa bölgesindeki insanların uzun yaşam sırrı olarak bilinen Hara Hachi Bu, yüzde 80 doyduktan sonra yemek yemeyi bırakmak anlamına gelir. Bilimsel araştırmalar, bu yöntemin, aşırı yemenin önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşam sürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koymuştur.