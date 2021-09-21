Teoman, Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı 'İki Çocuk' şarkısını sahnede ilk kez söyledi

21.09.2021 - 14:09 | Son Güncelleme : 21.09.2021 - 14:44
Teoman, önceki akşam 2021 turnesinin İstanbul konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi.
YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ
Sevilen şarkıları ile hayranlarına keyifli bir akşam yaşatan Teoman, Erdal Eren ve Zekeriya Önge için seneler öncesinde yazdığı 'İki Çocuk' adlı şarkısını da sahnede ilk kez söyledi.
"SAHNEDE İLK KEZ SÖYLÜYORUM"
Ünlü sanatçı, gitar ve mızıka çalarak solo olarak seslendirdiği 'İki Çocuk' şarkısının hikayesini şu sözlerle anlattı:
"Ben bu şarkıyı 15-20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim.
"İKİSİNİ DE KURBAN OLARAK GÖRÜYORUM"
Bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istediğini söyleyen Teoman, Erdal Eren benim akrabam. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal’ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal’ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi, tüylerimi diken diken etti. Biraz da oradan yola çıkarak yazdığım bir şarkıdır İki Çocuk" açıklamasında bulundu.
TEOMAN - İKİ ÇOCUK ŞARKISI SÖZLERİ
El sallamıştı annesine
Bayram izni dönüşünde
Hissetmiş miydi oğlunu
Kurşun kalbi deldiğine
Kan revan içinde
Yanyana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Ateşi harlı delikanlılar
Ne şehit ne kahramanlar
Düşmansız bir savaşta
Düştüler kalkmayacaklar
Kan revan içinde
Yanyana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Emin değildi kendi bile
Dokunmuş muydu tetiğine
Kesin olan tek şeyse
En yakın mahkumdu ipe
Kan revan içinde
Yanyana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla
Kalpte kurşun ilmek boynunda
İki çocuk ölüm karşısında
Hep çocuklar kalacaklar
Büyümeden birer tabutta
Ama yaşıyorlar, gülüyorlar
Annelerinin rüyalarında
Kan revan içinde
Yanyana aynı köprüde
Annelerinin rüyalarında
Öldükleri yaşlarıyla