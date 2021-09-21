Teoman, Erdal Eren ve Zekeriya Önge için yazdığı 'İki Çocuk' şarkısını sahnede ilk kez söyledi

Teoman, önceki akşam 2021 turnesinin İstanbul konserleri kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi.

YENİ ŞARKISINI İLK KEZ SÖYLEDİ

Sevilen şarkıları ile hayranlarına keyifli bir akşam yaşatan Teoman, Erdal Eren ve Zekeriya Önge için seneler öncesinde yazdığı 'İki Çocuk' adlı şarkısını da sahnede ilk kez söyledi.

"SAHNEDE İLK KEZ SÖYLÜYORUM"

Ünlü sanatçı, gitar ve mızıka çalarak solo olarak seslendirdiği 'İki Çocuk' şarkısının hikayesini şu sözlerle anlattı:



"Ben bu şarkıyı 15-20 yıl önce yazdım ama sahnede ilk kez söylüyorum. Siyasete ve ideolojilere inanmam, insani duygu ve ilişkilere inanan ve öyle şarkılar yazmayı tercih eden biriyim.

"İKİSİNİ DE KURBAN OLARAK GÖRÜYORUM"

Bu konuda ajitasyon içermeyen, etkili bir şarkı yazmak istediğini söyleyen Teoman, Erdal Eren benim akrabam. İkisini de kurban olarak görüyorum. Yaptığım araştırmalarda Erdal’ın annesinin rüyasında yıllar sonra bile Erdal’ı hep öldüğü yaşta gördüğünü öğrendim. Bu beni çok etkiledi, tüylerimi diken diken etti. Biraz da oradan yola çıkarak yazdığım bir şarkıdır İki Çocuk" açıklamasında bulundu.



TEOMAN - İKİ ÇOCUK ŞARKISI SÖZLERİ

El sallamıştı annesine

Bayram izni dönüşünde

Hissetmiş miydi oğlunu

Kurşun kalbi deldiğine



Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla



Ateşi harlı delikanlılar

Ne şehit ne kahramanlar

Düşmansız bir savaşta

Düştüler kalkmayacaklar



Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla



Emin değildi kendi bile

Dokunmuş muydu tetiğine

Kesin olan tek şeyse

En yakın mahkumdu ipe



Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla



Kalpte kurşun ilmek boynunda

İki çocuk ölüm karşısında

Hep çocuklar kalacaklar

Büyümeden birer tabutta

Ama yaşıyorlar, gülüyorlar

Annelerinin rüyalarında



Kan revan içinde

Yanyana aynı köprüde

Annelerinin rüyalarında

Öldükleri yaşlarıyla





