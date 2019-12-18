Terazi burcu 2020 yıllık burç yorumları

Senenin ilk ayında Yengeç burcunda meydana gelecek olan Ay tutulması sayesinde ev ve iş ortamında zorunlu değişimleri hayatlarına adapte edecekler. Ailenin ortak olduğu mal varlığında satışlar, hisse paylaşımları gündeme gelebilir.

Kendilerine ait olan hakkı almak için kardeş veya yakın akrabalarla bir mücadeleye girmek zorunda kalabilirler. Fikir ayrılıkları karşısında zorlansalar da adalet en sonunda yerini bulacaktır. Mayıs ayında İkizler ve Yay aksında meydana gelecek olan Güneş ve Ay tutulmalarının etkisiyle bir anda dünyanın öbür ucundaki bir yerinde yeni yaşama başlamanın gereklerini yerine getirmek için kolları sıvarlar.

Teraziler kökten değişimlerden korkmadan iler atılma ve meyvelerini toplama zamanında olacaklar. Sene sonunda eski düzen sona erip, yeni yaşantılarının heyecanını kucaklayabilirler. Partnerle olan ahenk ve uyumu korumak için 10 Eylül-15 Kasım arasında zorlanabilirler. Bu dönemde tartışma ortamlarından kaçınmalı, bireysel keyif alacakları konuları hayatlarına hızlı bir şekilde dahil etmeliler.

Mart ayında hayatlarına önceden dost oldukları bir kişi girebilir. Çocuk sahibi olmak ya da bir hobiden kazanç elde etmek mümkün olacaktır. Tüp bebek, yumurta dondurmak gibi işlemlere başvurmak için uygun bir dönemde olacaklar.