Tescilli lezzeti İncelek tatlısı iftar sofralarını süslüyor

Aksaray mutfağının önemli lezzetlerinden İncelek tatlısı Ramazan'da iftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında. Türk Patent ve Marka Kurumunca geçen yıl coğrafi işaret belgesiyle tescillenen İncelek tatlısı, hafif ve hazırlanışının kolay olması nedeniyle ramazan ayı boyunca iftar sofralarını süslüyor.

ADINI YUFKALARIN İNCE AÇILMASINDAN ALIYOR



Adını yufkaların çok ince açılmasından alan tatlı, Aksaraylıların Ramazan ayı geldiğinde olmazsa olması olarak görülüyor.

NASIL YAPILIR?



3 çocuk annesi Derya Akay, İncelek tatlısı'nın yapılışını ise şöyle anlatıyor: Tahin, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve unu yoğurup sabahtan hazır ederek üzerini bezliyoruz. Akşam da yufkasını açıyorum. Hamurun dinlenmesi lazım çünkü. Yufkaları pişirdikten sonra suyla yumuşatıp, tepsiye diziyoruz. Arasına isteğe bağlı ceviz veya fındık koyduktan sonra üzerine de tereyağı döküp fırına veriyoruz. Fırından çıkardıktan sonra şerbetini döküp afiyetle yiyoruz."

EVDE PİDE NASIL YAPILIR?