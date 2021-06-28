Teşkilat dizisiyle ekranlara geri dönen Bizimkiler’in Ali’si Atılay Uluışık kimdir?

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Ali karakteri ile tanınan ve şimdilerde Teşkilat dizisi ile ekranlara yeniden dönen Atılay Uluışık'ın hayatı, diziyi izleyen seyirciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Atılay Uluışık kimdir?

ATILAY ULUIŞIK KİMDİR?

Atılay Uluışık, 9 Mart 1977 Ankara doğumlu Türk tiyatro ve dizi oyuncusu.

Uluışık, 1989-2002 yılları arasında yayımlanan "Bizimkiler" dizisi ile tanındı.

EĞİTİMİ

1995 yılında Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Daha sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2000 yılında mezun oldu.

KARİYERİ

14 yıl süren ve 2002 yılında son bulan Bizimkiler dizisinde rol almaya başladığında 12 yaşındaydı ancak oyunculuk kariyeri Bizimkiler dizisiyle değil, Ali Poyrazoğlu ile TRT'de oynadığı bayram skeçleri ile başlamıştır.

Dizi başladığı sırada Şehir Tiyatroları'nda da rol almaktaydı. Tiyatroya, dizi için istenen çocuk tarif edildiğinde Uluışık da Bizimkiler dizisinde rol almaya başladı. Uluışık ayrıca Atv'de yayımlanan Doksanlar dizisinde öğretmen Kemal'i canlandırdı.

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