Testere serisine yeni film. Yönetmen belli oldu
25.09.2026 10:47
Testere serisi, 2010 yılında “Dünyanın En Başarılı Korku Filmi” olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.
Testere (Saw) serisi uzun bir aradan sonra yeni filmle geri dönüyor. Serinin 11'inci filmi, sosyal medyadan duyuruldu.
Korku türünün kült yapımlarından olan ve ilki 2004 yılında sinemaseverlerle buluşan "Testere" serisinin 10'uncu filmi 2023 yılında vizyona girdi. Testere 10'un devam filmi olması beklenen proje ise önce ertelendi, 2025 yılında ise tamamen rafa kaldırıldı.
Tüm bu gelişmelerin ardından Lionsgate ve Blumhouse Atomic Monster, serinin yeniden canlanacağını duyurdu. Bu açıklama sonrası Testere'nin (Saw) resmi hesabından bir video paylaşıldı. Serinin simgesi Billy kuklası'nın üç tekerlekli bisikletiyle kameraya doğru gelmesi heyecan yarattı.
Videonun en dikkat çeken kısmı ise sonda düşen senaryo kapağı oldu. Kapakta “İsimsiz Testere” yazısı ve "Yönetmen Mike P. Nelson" yazması merak uyandırdı.
Yapımcılığını James Wan, Jason Blum ve Leigh Whannell'ın üstlendiği ve hayranların Testere 11 diye adlandırdığı yapımın oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi de belli değil. Senaryosunu Geoff Tock ve Gregory Weidman'ın kaleme alacağı filmin adı da henüz açıklanmadı.