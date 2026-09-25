Testere serisine yeni film. Yönetmen belli oldu

Videonun en dikkat çeken kısmı ise sonda düşen senaryo kapağı oldu. Kapakta “İsimsiz Testere” yazısı ve "Yönetmen Mike P. Nelson" yazması merak uyandırdı.

Yapımcılığını James Wan, Jason Blum ve Leigh Whannell'ın üstlendiği ve hayranların Testere 11 diye adlandırdığı yapımın oyuncu kadrosu ve vizyon tarihi de belli değil. Senaryosunu Geoff Tock ve Gregory Weidman'ın kaleme alacağı filmin adı da henüz açıklanmadı.