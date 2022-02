Thandiwe Newton'dan, Sean Penn'in feminenlik açıklamalarına tepki

Thandiwe Newton, birkaç gün önce The Independent'a konuşan Sean Penn'in erkeklerle ilgili olan açıklamalarını sosyal medyadan eleştirdi.

49 yaşındaki Newton, Penn'in röportajını Twitter'dan paylaştı. Gülme emojileriyle tweet atan İngiliz aktris, "Dostum neler söylüyorsun? Gerçekten mi? Sen titreyen bir aptalsın. Eskiden seksiydin ama şimdi sadece trajiksin" sözlerini kullandı.

"ADİL DAVRANMAK İÇİN KADINA DÖNÜŞMEMİZ GEREKMİYOR"

Sean Penn, röportajında bazı aktöslerin kırmızı halıda feminen giysiler giymesine tepki gösterek "Amerikan kültüründe erkeklerin vahşice feminenleştiğine inananlardanım. Kadınlara adil davranmak için kadına dönüşmemiz gerektiğini düşünmüyorum" dedi.



Erkeklerin feminenleştirildiğini belirten Penn, "Kotlardan vazgeçip etek giymeye yönlendiren şeyin çok korkaklık geni olduğunu düşünüyorum" diye konuşmuştu.

.⁦@SeanPenn⁩ 🤣🤣🤣 Dude what are you SAY-ING?? Like for REAL? You’re a jibbering FOOL. MF you used to be sexy but now you’re just tragic 😤 Men for Becoming 'Feminized' - Variety https://t.co/MXKD474ihJ