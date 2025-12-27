The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte hayatını kaybetti
27.12.2025 09:16
NTV - Haber Merkezi
The Cure grubunun gitaristi ve klavyecisi Perry Bamonte, yaşamını yitirdi. Acı haber grubun internet sitesinden duyuruldu.
1984'ten beri The Cure'un turne ekibinde yer alan Bamonte, 1990'da klavyeci Roger O'Donnell'ın ayrılmasının ardından gruba katılan Perry Bamonte'den üzen haber geldi.
Ünlü müzisyenin vefatıyla ilgili açıklama grubun resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. İngiliz müzisyenin, Noel tatili sırasında evinde geçirdiği kısa bir hastalığın ardından 65 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı.
Kariyerine yol teknisyeni ve gitar teknikeri olarak başlayan Bamonte'yi "sessiz, yoğun, sezgisel, istikrarlı ve son derece yaratıcı" olarak tanımlayan grup, onu "The Cure'un öyküsünün hayati bir parçası" olarak nitelendirdi.
Perry Bamonte, 2005 yılında gruptan ayrılmış ve 2022'de geri dönmüştü.
“ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ”
2005 yılında gruptan ayrılan ve seneler sonra geri dönen Perry Bamonte için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“1984–1989 yılları arasında gruba göz kulak oldu; 1990’da tam zamanlı üye olarak gitar, altı telli bas ve klavye çaldı. 'Wish', 'Wild Mood Swings', ‘Bloodflowers’ albümlerinde ve akustik kayıtlarımızda yer aldı; 14 yılda 400’den fazla konser verdi. 2022’de geri döndü ve 90 konser daha çaldı. Bu süreç, 1 Kasım 2024’te Londra’da gerçekleşen ‘The Show of a Lost World’ konseriyle taçlandı. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Onu çok özleyeceğiz.”
“GÜLE GÜLE TEDDY”
The Cure'un eski davulcusu Lol Tolhurst, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Perry Bamonte'nin vefatını duymak çok üzücü... Güle güle Teddy" ifadelerini kullandı.
Lol Tolhurst, Perry Bamonte ile çekilen fotoğrafını paylaşarak veda etti.
BİRÇOK KONSERDE SAHNE ALDI
1960 yılında dünyaya gelen Perry Bamonte, The Cure grubuyla çalışmaya 1984 yılında başladı. Gitar teknisyeni olarak çalışan Bamonte, klavyeci Roger O'Donnell’ın ayrılmasının ardından 1990'da resmen gruba katıldı. Grubun birçok albüm ve konserinde yer alan ünlü isim, 2005'te gruptan ayrıldı.
2019'da The Cure'un Rock and Roll Hall of Fame'e kabul edildiği törende de yer alan Bamonte, 2022’de başlayan “Shows of a Lost World” turnesi için gruba geri döndü.