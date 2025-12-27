The Cure grubunun gitaristi Perry Bamonte hayatını kaybetti

“ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ”

2005 yılında gruptan ayrılan ve seneler sonra geri dönen Perry Bamonte için yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1984–1989 yılları arasında gruba göz kulak oldu; 1990’da tam zamanlı üye olarak gitar, altı telli bas ve klavye çaldı. 'Wish', 'Wild Mood Swings', ‘Bloodflowers’ albümlerinde ve akustik kayıtlarımızda yer aldı; 14 yılda 400’den fazla konser verdi. 2022’de geri döndü ve 90 konser daha çaldı. Bu süreç, 1 Kasım 2024’te Londra’da gerçekleşen ‘The Show of a Lost World’ konseriyle taçlandı. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Onu çok özleyeceğiz.”

“GÜLE GÜLE TEDDY”

The Cure'un eski davulcusu Lol Tolhurst, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Perry Bamonte'nin vefatını duymak çok üzücü... Güle güle Teddy" ifadelerini kullandı.