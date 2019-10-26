The Fashion Awards 2019 adayları açıklandı

26.10.2019 - 15:11 Son Güncelleme : 26.10.2019 - 15:15
Londra'da gerçekleşecek ve bütün moda dünyasının yakından takip edeceği The Fashion Awards adayları açıklandı. İngiliz Moda Konseyi Başkanı Stephanie Phair her bir adayın özen ile seçildiğini belirterek ''Her biri yaratıcılıkları, mükemmellik anlayışları ve yenilikleri ile tanınmaktadır'' açıklamasında bulundu. Ünlü şarkıcı Rihanna da yeni kurduğu 'Fenty markası ile 'Yılın en iyi sokak giyimi markası' kategorisinde adaylar arasında.
İşte The Fashion Awards adayları...
Yılın Aksesuar Tasarımcısı
Alessandro Michele - Gucci
Daniel Lee - Bottega Veneta
Jonathan Anderson - Loewe
Kim Jones - Dior Men
Simon Porte Jacquemus - Jacquemus
Yılın Markası
Bottega Veneta
Gucci
Jacquemus
Loewe
Prada
Yılın İngiliz Erkek Giyim Tasarımcısı
Craig Green - Craig Green
Grace Wales Bonner - Wales Bonner
Kim Jones - Dior Men
Martine Rose - Martine Rose
Riccardo Tisci - Burberry
Yılın İngiliz Kadın Giyim Tasarımcısı
Daniel Lee - Bottega Veneta
John Galliano - Maison Margiela
Jonathan Anderson - JW Anderson & Loewe
Richard Quinn - Richard Quinn
Simone Rocha - Simone Rocha
Yükselen İngiliz Erkek Giyim Tasarımcı
Ben Cottrell and Matthew Dainty - Cottweiler
Bethany Williams - Bethany Williams
Kiko Kostadinov - Kiko Kostadinov
Phoebe English - Phoebe English
Sofia Prantera - Aries
Yükselen İngiliz Kadın Giyim Tasarımcı
Laura and Deanna Fanning - Kiko Kostadinov
Matty Bovan - Matty Bovan
Phoebe English - Phoebe English
Rejina Pyo - Rejina Pyo
Rosh Mahtani - Alighieri
Yılın CEO'su
Alexandre Arnault - Rimowa
José Neves - Farfetch
Marco Bizzarri - Gucci
Marco Gobbetti - Burberry
Remo Ruffini - Moncler
Yılın Tasarımcısı
Alessandro Michele - Gucci
Daniel Lee - Bottega Veneta
Jonathan Anderson - JW Anderson & Loewe
Kim Jones - Dior Men
Miuccia Prada - Prada
Yılın Modeli
Adesuwa Aighewi
Adut Akech
Adwoa Aboah
Kaia Gerber
Winnie Harlow
Yılın En İyi Lüks Sokak Giyim Markası
Alyx
Fenty
Marine Serre