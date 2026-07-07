The Offspring grubu 20 yıl aradan sonra Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü grup The Offspring, Türkiye 'ye geliyor. "Self Esteem", "Come Out and Play", "The Kids Aren’t Alright", "Pretty Fly" (For a White Guy) ve "You’re Gonna Go Far, Kid" gibi şarkılarıyla tanınan The Offspring, seneler sonra İstanbul 'da konser verecek. Grup, 10 Temmuz'da İstanbul LifePark'ta sahne alacak.

İngiltere'nin alternatif rock gruplarından Mouth Culture ve Türkçe pop punk gruplarından Second, ön grup olarak konserde yer alacak.

Ayrıca alternatif müzik ve pop-punk kültürünü DJ setlerine taşıyan Soley Akça ile Duygu Çiftçioğlu da 1990'lar ve 2000'lerin punk, skate punk ve alternatif rock klasiklerinden oluşan bir seçki sunacak.