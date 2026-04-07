The Opera Locos, İstanbul'a geliyor

İspanyol Yllana Tiyatro Topluluğu'nun fiziksel komedi tarzıyla farklı müzik türlerini bir araya getirdiği "The Opera Locos" gösterisi, 10-11 Nisan'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Operadan rocka her yaş grubuna hitap eden komik opera gösterisi, 1991'de kurulan topluluk tarafından beğeniye sunulacak.

ONLARCA ÜLKEDE MİLYONLARCA SEYİRCİYLE BULUŞTU

Topluluk, 34 yıldan bu yana 41 yapıma imza atarak, çok sayıda ulusal, uluslararası festival programında, farklı sahnelerde, onlarca ülkede milyonlarca seyirciyle buluştu.

Joseph O'Curneen ve David Ottone tarafından hazırlanan ve yönetilen sayısız ödülün sahibi The Opera Locos, beş sanatçının La Traviata, Madame Butterfly gibi çok bilinen opera klasiklerini Whitney Houston'dan Bob Marley'ye rock ve pop müziğin hitleri ile bir araya getirerek seslendirdiği bir komik opera gösterisi olarak biliniyor.

Kostüm ve sahne tasarımını Tatiana de Sarabia, ışık tasarımını Pedro Pablo Melendo'nun hazırladığı gösterinin müzik direktörlüğünü ise Marc Alvarez ve Manuel Coves üstleniyor.