The Osmonds grubunun kurucu üyelerinden Alan Osmond hayatını kaybetti

The Osmonds grubunun kurucu üyelerinden Alan Osmond, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının 20 Nisan Pazartesi günü vefat ettiğini Osmond'un aile sözcüsü duyurdu. Alan Osmond'un son anlarında 51 yıllık eşi Suzanne Pinegar Osmond ve sekiz oğlunun yanında olduğu ifade edildi. 40 yıl önce kendisine MS teşhisi konulan ünlü sanatçı , rahatsızlığı sebebiyle sahnelere veda etmişti.

“VASİYETİNİ YERİNE GETİRECEĞİM”

Alan Osmond'un 72 yaşındaki kardeşi Merrill Osmond, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vefatından iki gün önce ağabeyi Alan ile görüştüğünü ve bir iki şakasına güldüğünü söyledi.

Merrill Osmond, ağabeyinin yanına eğildiğini ve kulağına 'Merrill, seninle yan yana çalıştık. Yarattık, ürettik, yönettik... Wayne ile birlikte bu plana gönlümüzü verdik. Lütfen bu mirası devam ettir. İnsanların ne söylemeye çalıştığımızı anlamasını sağla' diye fısıldadı. Bu vasiyetini yerine getireceğimden emin olabilirsiniz…" diye fısıldadığını ifade etti.

1970'li yıllarda Alan, Wayne, Merrill ve Jay Osmond tarafından kurulan ve sonrasında Donny kardeşlerin de katıldığı The Osmonds, müzik tarihine damga vuran gruplar arasında yer aldı. The Osmonds grubu, "One Bad Apple", "Crazy Horses", "Love Me For A Reason" şarkılarla adlarında söz ettirdi.

Sekiz yaşından bu yana grubun liderliğini üstlenen Alan Osmond'a kardeşleri "1 Numara" olarak sesleniyordu.