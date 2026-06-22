The Populist 10. yılında iyi yemek ve iyi müziği yeni lezzetlerle bir araya getiriyor
22.06.2026 15:55
Son Güncelleme: 22.06.2026 16:07
2016 yılında Tarihi Bomonti Bira Fabrikası’nda kapılarını açan The Populist, 10. yılında yenilenen menüsü, craft lezzetleri ve her hafta gerçekleşen DJ performanslarıyla iyi yemek, iyi müzik ve eğlenceyi bir araya getirmeye devam ediyor.
Yapı Kredi bomontiada ile başlayan yolculuğunu 2021’de Galataport İstanbul, 2024’te ise Bodrum Yalıkavak şubesiyle büyüten The Populist, yeni yaşında da sosyal yaşamın sevilen buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.
İyi yemek, iyi müzik ve yüzde 100 eğlence mottosuyla şehrin sosyal yaşamında kendine özgü bir yer edinen The Populist, 10. yılını yenilenen menüsüyle karşılıyor. Mart ayı itibarıyla danışman şef Sinan Büdeyri’nin katkılarıyla güncellenen menü, The Populist’in ikonikleşen lezzetlerini korurken yeni tatlarla daha güçlü bir hale geliyor.
Yenilenen Menüde Güçlü ve Paylaşılabilir Lezzetler
The Populist’in yeni menüsünde, paylaşımlıklardan taş fırın lezzetlerine, burgerlerden ana yemeklere uzanan geniş bir seçki yer alıyor. Kızarmış Tavuk Nugget, Cips & Guacamole, Louisiana Tavuk Kanatları, Brisket Peynir Patates ve Tütsülenmiş Dana Gravyerli Frankfurter Sosis gibi paylaşımlıklar, masaya keyifli ve enerjik bir başlangıç yapmak isteyenler için öne çıkıyor. Taş fırından çıkan Kokoreç Pizzetta, Brisket & Portobello Pizzetta ve Pepperoni Pizzetta ise The Populist’in yıllar içinde ikonikleşen lezzetleri arasında yer alarak menüdeki yerini koruyor.
The Populist, iyi yemek ve iyi müziği aynı masada bir araya getiriyor.
Burgerlerden Ana Yemeklere Uzanan Zengin Seçenekler
Menünün “İki Dilim Arasında” bölümünde Double Smash Cheeseburger, Cheddar Peynirli Brisket Sandviç, Köz Burger, Füme Burger, Hot Dog ve Acılı Tavuk Burger gibi doyurucu seçenekler yer alıyor. Ana yemeklerde ise Dilim Brisket, Barbekü Tavuk Kalça, Fırın Levrek, Fish & Chips, Etli Taco, Tavuklu Taco ve Tavuk Şinitzel gibi lezzetler misafirlerle buluşuyor. The Populist’in imza lezzetleri, markanın özenle seçilen craft biralarıyla birlikte tamamlanıyor.
Burgerlerden ana yemeklere uzanan zengin seçenekler The Populis'te
İyi Yemeğe Eşlik Eden İyi Müzik
Biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere uzanan dünyasıyla The Populist, müziği de markanın vazgeçilmez parçalarından biri olarak konumlandırıyor. Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde düzenli DJ takvimiyle misafirlerini ağırlayan The Populist, iyi yemek ve iyi müziği aynı masa etrafında bir araya getiriyor.
Kalıpları yıkan konsepti, güçlü menüsü, craft lezzetleri, kendine özgü dekorasyonu ve yüksek enerjili atmosferiyle The Populist, 10 yıldır şehrin sosyal yaşamının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. The Populist, yeni yaşında da iyi yemek, iyi müzik ve eğlenceyi bir araya getiren deneyimiyle büyümeye ve ilham vermeye devam ediyor.