The Populist 10. yılında iyi yemek ve iyi müziği yeni lezzetlerle bir araya getiriyor

İyi Yemeğe Eşlik Eden İyi Müzik

Biradan yemeğe, müzikten özel etkinliklere uzanan dünyasıyla The Populist, müziği de markanın vazgeçilmez parçalarından biri olarak konumlandırıyor. Yapı Kredi bomontiada ve Galataport İstanbul şubelerinde düzenli DJ takvimiyle misafirlerini ağırlayan The Populist, iyi yemek ve iyi müziği aynı masa etrafında bir araya getiriyor.

Kalıpları yıkan konsepti, güçlü menüsü, craft lezzetleri, kendine özgü dekorasyonu ve yüksek enerjili atmosferiyle The Populist, 10 yıldır şehrin sosyal yaşamının vazgeçilmez buluşma noktalarından biri olarak öne çıkıyor. The Populist, yeni yaşında da iyi yemek, iyi müzik ve eğlenceyi bir araya getiren deneyimiyle büyümeye ve ilham vermeye devam ediyor.